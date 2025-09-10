DIRECTV support icon

TYPE WHAT YOU’RE LOOKING FOR BELOW TO SEARCH ON INSIDER OR DIRECTV

GET DIRECTV
Sports - Article

Fantasy Football Rankings – PPR – Week 2, 2025

Share
Fantasy Football Rankings – PPR – Week 2, 2025

Wondering who to start or who to snag off the waiver wire in fantasy football this week? We’ve got up-to-date 2025 fantasy football rankings to help you optimize your roster(s) each week during the NFL Fantasy Football season!

Here are the current overall fantasy football rankings this week.

Jump to a position:

Quarterback | Running Back | Wide Receiver | Tight End | Defense/ST | Kicker

And, you can track your players’ progress live by watching NFL games on TV every day, all season long with DIRECTV. Don’t have DIRECTV? Sign up today and get in the game!

Shop Packages

Fantasy Football Rankings – Week 2, 2025 (PPR)

Here are the full, current 2025 fantasy football rankings for Week 2, 2025 in PPR (point per reception) leagues.

Week 2 Quarterback Rankings

Rank Player Team Opponent Projected Fantasy Points
1 Josh Allen BUF at NYJ 23.7
2 Lamar Jackson BAL vs. CLE 22.5
3 Jalen Hurts PHI at KC 21.9
4 Joe Burrow CIN vs. JAC 21.1
5 Jayden Daniels WAS at GB 20.2
6 Justin Herbert LAC at LV 19.7
7 Justin Fields NYJ vs. BUF 19.3
8 Kyler Murray ARI vs. CAR 18.8
9 Patrick Mahomes II KC vs. PHI 18.5
10 Drake Maye NE at MIA 18.4
11 Baker Mayfield TB at HOU 18.2
12 Dak Prescott DAL vs. NYG 18.1
13 Trevor Lawrence JAC at CIN 18
14 Bo Nix DEN at IND 17.9
15 Jordan Love GB vs. WAS 17.8
16 J.J. McCarthy MIN vs. ATL 17.7
17 Caleb Williams CHI at DET 17.5
18 Jared Goff DET vs. CHI 17.3
19 Brock Purdy SF at NO 17
20 Michael Penix Jr. ATL at MIN 16.8
21 C.J. Stroud HOU vs. TB 16.6
22 Geno Smith LV vs. LAC 16.5
23 Aaron Rodgers PIT vs. SEA 16.3
24 Daniel Jones IND vs. DEN 16
25 Matthew Stafford LAR at TEN 15.6
26 Bryce Young CAR at ARI 15.3
27 Tua Tagovailoa MIA vs. NE 14.9
28 Joe Flacco CLE at BAL 14.5
29 Sam Darnold SEA at PIT 14.2
30 Cam Ward TEN vs. LAR 13.7
31 Russell Wilson NYG at DAL 12.5
32 Spencer Rattler NO vs. SF 11.5
33 Jaxson Dart NYG at DAL 8.7
34 Jalen Milroe SEA at PIT 1.4
35 Anthony Richardson Sr. IND vs. DEN 1.3
36 Mac Jones SF at NO 0.5
37 Tyler Shough NO vs. SF 0.5
38 Jimmy Garoppolo LAR at TEN 0.5
39 Zach Wilson MIA vs. NE 0.5
40 Kirk Cousins ATL at MIN 0.5
41 Joe Milton III DAL vs. NYG 0.5
42 Malik Willis GB vs. WAS 0.5
43 Jake Browning CIN vs. JAC 0.5
44 Marcus Mariota WAS at GB 0.5
45 Dillon Gabriel CLE at BAL 0.5
46 Mason Rudolph PIT vs. SEA 0.5
47 Tyrod Taylor NYJ vs. BUF 0.4
48 Cooper Rush BAL vs. CLE 0.4
49 Jarrett Stidham DEN at IND 0.4
50 Kenny Pickett LV vs. LAC 0.4

Week 2 Running Back Rankings

Rank Player Team Opponent Projected Fantasy Points
1 Christian McCaffrey SF at NO 20
2 Bijan Robinson ATL at MIN 19.1
3 Derrick Henry BAL vs. CLE 18.3
4 Jahmyr Gibbs DET vs. CHI 18
5 Chase Brown CIN vs. JAC 18
6 Saquon Barkley PHI at KC 17.9
7 Josh Jacobs GB vs. WAS 17.4
8 James Conner ARI vs. CAR 17.1
9 Bucky Irving TB at HOU 16.7
10 Ashton Jeanty LV vs. LAC 16.1
11 Kyren Williams LAR at TEN 15.8
12 De’Von Achane MIA vs. NE 15.6
13 Breece Hall NYJ vs. BUF 15.1
14 Jonathan Taylor IND vs. DEN 14.9
15 James Cook BUF at NYJ 14.7
16 Travis Etienne Jr. JAC at CIN 14.4
17 Alvin Kamara NO vs. SF 14.3
18 Chuba Hubbard CAR at ARI 14.2
19 Omarion Hampton LAC at LV 13.9
20 Tony Pollard TEN vs. LAR 13.7
21 D’Andre Swift CHI at DET 13.1
22 Javonte Williams DAL vs. NYG 13
23 TreVeyon Henderson NE at MIA 13
24 Kenneth Walker III SEA at PIT 13
25 Jaylen Warren PIT vs. SEA 12.6
26 David Montgomery DET vs. CHI 12.6
27 J.K. Dobbins DEN at IND 11.3
28 Aaron Jones Sr. MIN vs. ATL 11.2
29 Jacory Croskey-Merritt WAS at GB 11
30 Zach Charbonnet SEA at PIT 10.9
31 Isiah Pacheco KC vs. PHI 10.9
32 Tyrone Tracy Jr. NYG at DAL 10.8
33 Jordan Mason MIN vs. ATL 10.5
34 Austin Ekeler WAS at GB 10
35 RJ Harvey DEN at IND 9.5
36 Dylan Sampson CLE at BAL 9.1
37 Nick Chubb HOU vs. TB 9.1
38 Rhamondre Stevenson NE at MIA 8.8
39 Trey Benson ARI vs. CAR 8.8
40 Rachaad White TB at HOU 8.1
41 Braelon Allen NYJ vs. BUF 7.7
42 Jerome Ford CLE at BAL 7.1
43 Rico Dowdle CAR at ARI 6.9
44 Tyler Allgeier ATL at MIN 6.5
45 Brian Robinson Jr. SF at NO 6.5
46 Najee Harris LAC at LV 6.2
47 Cam Skattebo NYG at DAL 5.9
48 Kareem Hunt KC vs. PHI 5.9
49 Kenneth Gainwell PIT vs. SEA 5.8
50 Bhayshul Tuten JAC at CIN 5.7
51 Tank Bigsby PHI at KC 5.5
52 Kaleb Johnson PIT vs. SEA 5.2
53 Ray Davis BUF at NYJ 4.9
54 Miles Sanders DAL vs. NYG 4.8
55 Ollie Gordon II MIA vs. NE 4.8
56 DJ Giddens IND vs. DEN 4.6
57 Woody Marks HOU vs. TB 4.5
58 Ty Johnson BUF at NYJ 4.5
59 Kendre Miller NO vs. SF 4.1
60 Justice Hill BAL vs. CLE 3.8
61 Blake Corum LAR at TEN 3.7
62 A.J. Dillon PHI at KC 3.6
63 Quinshon Judkins CLE at BAL 3.5
64 Dameon Pierce HOU vs. TB 3.5
65 Chris Rodriguez Jr. WAS at GB 3.2
66 Kyle Monangai CHI at DET 3.1
67 Isaiah Davis NYJ vs. BUF 3.1
68 Will Shipley PHI at KC 3.1
69 Samaje Perine CIN vs. JAC 3
70 Devin Singletary NYG at DAL 3
71 Jeremy McNichols WAS at GB 3
72 Brashard Smith KC vs. PHI 2.8
73 Raheim Sanders CLE at BAL 2.7
74 Kyle Juszczyk SF at NO 2.6
75 Emanuel Wilson GB vs. WAS 2.5
76 Jaydon Blue DAL vs. NYG 2.5
77 Roschon Johnson CHI at DET 2.5
78 Julius Chestnut TEN vs. LAR 2.1
79 Zamir White LV vs. LAC 2
80 Sean Tucker TB at HOU 2
81 Tahj Brooks CIN vs. JAC 1.9
82 Antonio Gibson NE at MIA 1.7
83 Devin Neal NO vs. SF 1.6
84 LeQuint Allen Jr. JAC at CIN 1.5
85 Chris Brooks GB vs. WAS 1.5
86 Dare Ogunbowale HOU vs. TB 1.5
87 Trevor Etienne CAR at ARI 1.4
88 Tyler Badie DEN at IND 1.4
89 Isaac Guerendo SF at NO 1
90 Jaleel McLaughlin DEN at IND 1
91 Raheem Mostert LV vs. LAC 1
92 Jarquez Hunter LAR at TEN 1
93 Jaylen Wright MIA vs. NE 0.9
94 Keaton Mitchell BAL vs. CLE 0.9
95 Ty Chandler MIN vs. ATL 0.8
96 Elijah Mitchell KC vs. PHI 0.8
97 Jordan James SF at NO 0.8
98 Emari Demercado ARI vs. CAR 0.8
99 Kimani Vidal LAC at LV 0.8
100 Audric Estime PHI at KC 0.7

Week 2 Wide Receiver Rankings

Rank Player Team Opponent Projected Fantasy Points
1 Ja’Marr Chase CIN vs. JAC 20.2
2 CeeDee Lamb DAL vs. NYG 20.1
3 Justin Jefferson MIN vs. ATL 19.8
4 Malik Nabers NYG at DAL 19.6
5 Amon-Ra St. Brown DET vs. CHI 19.3
6 Brian Thomas Jr. JAC at CIN 17.1
7 Nico Collins HOU vs. TB 17.1
8 Puka Nacua LAR at TEN 16.4
9 Jaxon Smith-Njigba SEA at PIT 15.5
10 Ladd McConkey LAC at LV 15.4
11 Garrett Wilson NYJ vs. BUF 15
12 Drake London ATL at MIN 14.7
13 Marvin Harrison Jr. ARI vs. CAR 14.4
14 A.J. Brown PHI at KC 14.4
15 Tee Higgins CIN vs. JAC 14.2
16 Mike Evans TB at HOU 14.2
17 Courtland Sutton DEN at IND 14.2
18 DK Metcalf PIT vs. SEA 14.2
19 Emeka Egbuka TB at HOU 14.1
20 Davante Adams LAR at TEN 14.1
21 Zay Flowers BAL vs. CLE 14.1
22 Tetairoa McMillan CAR at ARI 13.8
23 Terry McLaurin WAS at GB 13.7
24 DJ Moore CHI at DET 13.7
25 DeVonta Smith PHI at KC 13.3
26 Tyreek Hill MIA vs. NE 13.1
27 Ricky Pearsall SF at NO 12.9
28 Travis Hunter JAC at CIN 12.8
29 Jakobi Meyers LV vs. LAC 12.8
30 Jerry Jeudy CLE at BAL 12.5
31 George Pickens DAL vs. NYG 12.4
32 Marquise Brown KC vs. PHI 12.3
33 Rome Odunze CHI at DET 12.2
34 Chris Olave NO vs. SF 12.1
35 Deebo Samuel Sr. WAS at GB 12.1
36 Jameson Williams DET vs. CHI 12
37 Calvin Ridley TEN vs. LAR 12
38 Stefon Diggs NE at MIA 11.7
39 Khalil Shakir BUF at NYJ 11.6
40 Keenan Allen LAC at LV 11.5
41 Jaylen Waddle MIA vs. NE 11.3
42 Michael Pittman Jr. IND vs. DEN 11.1
43 Keon Coleman BUF at NYJ 10.8
44 Cedric Tillman CLE at BAL 10.8
45 Matthew Golden GB vs. WAS 10.6
46 Quentin Johnston LAC at LV 10.5
47 Jayden Reed GB vs. WAS 10.1
48 DeMario Douglas NE at MIA 10
49 Josh Downs IND vs. DEN 9.8
50 Cooper Kupp SEA at PIT 9.6
51 Wan’Dale Robinson NYG at DAL 9.6
52 Rashid Shaheed NO vs. SF 9.5
53 Adam Thielen MIN vs. ATL 9.3
54 Romeo Doubs GB vs. WAS 9.2
55 Jauan Jennings SF at NO 9.2
56 Rashod Bateman BAL vs. CLE 9.1
57 Kayshon Boutte NE at MIA 9.1
58 Marvin Mims Jr. DEN at IND 9
59 Joshua Palmer BUF at NYJ 8.9
60 Xavier Legette CAR at ARI 8.8
61 Jayden Higgins HOU vs. TB 8.8
62 Alec Pierce IND vs. DEN 8.7
63 Dyami Brown JAC at CIN 8.5
64 Dontayvion Wicks GB vs. WAS 8.3
65 Darnell Mooney ATL at MIN 8.3
66 Luther Burden III CHI at DET 8.2
67 Calvin Austin III PIT vs. SEA 8.1
68 Andrei Iosivas CIN vs. JAC 8
69 Jalen Nailor MIN vs. ATL 7.9
70 Elic Ayomanor TEN vs. LAR 7.7
71 DeAndre Hopkins BAL vs. CLE 7.5
72 Ray-Ray McCloud III ATL at MIN 7.4
73 Troy Franklin DEN at IND 7
74 Tre Tucker LV vs. LAC 6.6
75 Christian Kirk HOU vs. TB 6.3
76 JuJu Smith-Schuster KC vs. PHI 6.3
77 Dont’e Thornton Jr. LV vs. LAC 6.2
78 Pat Bryant DEN at IND 6.1
79 Isaac TeSlaa DET vs. CHI 6.1
80 Michael Wilson ARI vs. CAR 6.1
81 Darius Slayton NYG at DAL 6
82 Tyquan Thornton KC vs. PHI 5.9
83 Sterling Shepard TB at HOU 5.9
84 Malik Washington MIA vs. NE 5.8
85 Xavier Hutchinson HOU vs. TB 5.7
86 Tyler Lockett TEN vs. LAR 5.7
87 KaVontae Turpin DAL vs. NYG 5.6
88 Brandin Cooks NO vs. SF 5.4
89 Olamide Zaccheaus CHI at DET 5.2
90 Tory Horton SEA at PIT 5.2
91 Adonai Mitchell IND vs. DEN 5.1
92 Tutu Atwell LAR at TEN 5
93 Nick Westbrook-Ikhine MIA vs. NE 4.9
94 Jaylin Noel HOU vs. TB 4.9
95 Josh Reynolds NYJ vs. BUF 4.6
96 Noah Brown WAS at GB 4.3
97 Jahan Dotson PHI at KC 4.1
98 Xavier Worthy KC vs. PHI 4
99 Ben Skowronek PIT vs. SEA 3.9
100 Tre’ Harris LAC at LV 3.8
101 Jalen Tolbert DAL vs. NYG 3.7
102 Casey Washington ATL at MIN 3.6
103 Roman Wilson PIT vs. SEA 3.4
104 Devaughn Vele NO vs. SF 3.3
105 Jalen Royals KC vs. PHI 3.3
106 Kyle Williams NE at MIA 3.2
107 Jack Bech LV vs. LAC 3.2
108 Marquez Valdes-Scantling SF at NO 3
109 Xavier Smith LAR at TEN 3
110 Tre Turner FA 3
111 Hunter Renfrow CAR at ARI 3
112 Jaylin Lane WAS at GB 3
113 Zay Jones ARI vs. CAR 2.7
114 Mack Hollins NE at MIA 2.7
115 Isaiah Bond CLE at BAL 2.6
116 Jordan Whittington LAR at TEN 2.5
117 Kalif Raymond DET vs. CHI 2.4
118 Russell Gage Jr. SF at NO 2.1
119 Greg Dortch ARI vs. CAR 2
120 Elijah Moore BUF at NYJ 2
121 KeAndre Lambert-Smith LAC at LV 2
122 Jamari Thrash CLE at BAL 1.9
123 Tyler Johnson NYJ vs. BUF 1.7
124 Kendrick Bourne SF at NO 1.5
125 Parker Washington JAC at CIN 1.3

Week 2 Tight End Rankings

Rank Player Team Opponent Projected Fantasy Points
1 Trey McBride ARI vs. CAR 15.4
2 Sam LaPorta DET vs. CHI 15.3
3 Tyler Warren IND vs. DEN 11.5
4 Travis Kelce KC vs. PHI 11.2
5 Brock Bowers LV vs. LAC 11.2
6 T.J. Hockenson MIN vs. ATL 10.4
7 Tucker Kraft GB vs. WAS 10.1
8 Mark Andrews BAL vs. CLE 9.8
9 David Njoku CLE at BAL 9.7
10 Jake Ferguson DAL vs. NYG 9.6
11 Kyle Pitts Sr. ATL at MIN 9.5
12 Dallas Goedert PHI at KC 9.5
13 Brenton Strange JAC at CIN 9.2
14 Hunter Henry NE at MIA 9.1
15 Dalton Kincaid BUF at NYJ 8.8
16 Zach Ertz WAS at GB 8.5
17 Harold Fannin Jr. CLE at BAL 8.3
18 Juwan Johnson NO vs. SF 7.9
19 Evan Engram DEN at IND 7.8
20 Colston Loveland CHI at DET 7.7
21 Chig Okonkwo TEN vs. LAR 7.6
22 Jonnu Smith PIT vs. SEA 7.6
23 Ja’Tavion Sanders CAR at ARI 7.5
24 Cade Otton TB at HOU 7.1
25 Pat Freiermuth PIT vs. SEA 6.9
26 Mike Gesicki CIN vs. JAC 6.6
27 Dalton Schultz HOU vs. TB 6.5
28 Theo Johnson NYG at DAL 6.4
29 Noah Fant CIN vs. JAC 6.3
30 Jake Tonges SF at NO 6.2
31 Mason Taylor NYJ vs. BUF 6.1
32 Tyler Conklin LAC at LV 6
33 Elijah Arroyo SEA at PIT 5.8
34 Hunter Long JAC at CIN 5.5
35 Cole Kmet CHI at DET 5.5
36 Davis Allen LAR at TEN 5.4
37 Michael Mayer LV vs. LAC 5.2
38 AJ Barner SEA at PIT 5
39 Will Dissly LAC at LV 5
40 Noah Gray KC vs. PHI 4.6
41 Tyler Higbee LAR at TEN 4.5
42 Dawson Knox BUF at NYJ 3.7
43 Austin Hooper NE at MIA 3.6
44 Gunnar Helm TEN vs. LAR 3.5
45 Tanner Conner MIA vs. NE 3.3
46 Luke Farrell SF at NO 3.3
47 Tommy Tremble CAR at ARI 3.1
48 Cade Stover HOU vs. TB 3
49 Jeremy Ruckert NYJ vs. BUF 2.8
50 Adam Trautman DEN at IND 2.7

Week 2 Defense/Special Teams (DST) Rankings

Rank Team Opponent Projected Fantasy Points
1 Denver Broncos at IND 9.2
2 Los Angeles Rams at TEN 8.7
3 Baltimore Ravens vs. CLE 8.2
4 San Francisco 49ers at NO 7.9
5 Arizona Cardinals vs. CAR 7.8
6 Pittsburgh Steelers vs. SEA 7.7
7 Minnesota Vikings vs. ATL 7.4
8 Philadelphia Eagles at KC 7.2
9 Detroit Lions vs. CHI 7.2
10 New England Patriots at MIA 7.1
11 Green Bay Packers vs. WAS 7.1
12 Dallas Cowboys vs. NYG 7
13 Houston Texans vs. TB 7
14 Buffalo Bills at NYJ 6.9
15 Seattle Seahawks at PIT 6.8
16 Tampa Bay Buccaneers at HOU 6.6
17 Los Angeles Chargers at LV 6.6
18 Cincinnati Bengals vs. JAC 6.5
19 Washington Commanders at GB 6.2
20 Chicago Bears at DET 6.1
21 New York Giants at DAL 6.1
22 Kansas City Chiefs vs. PHI 6
23 Indianapolis Colts vs. DEN 5.9
24 Tennessee Titans vs. LAR 5.9
25 Miami Dolphins vs. NE 5.7
26 Atlanta Falcons at MIN 5.5
27 Las Vegas Raiders vs. LAC 5.2
28 New York Jets vs. BUF 5
29 New Orleans Saints vs. SF 4.9
30 Jacksonville Jaguars at CIN 4.7
31 Carolina Panthers at ARI 4.7
32 Cleveland Browns at BAL 4.6

Week 2 Kicker Rankings

Rank Player Team Opponent Projected Fantasy Points
1 Brandon Aubrey DAL vs. NYG 8.9
2 Cameron Dicker LAC at LV 8.5
3 Tyler Loop BAL vs. CLE 8.4
4 Wil Lutz DEN at IND 8.4
5 Ka’imi Fairbairn HOU vs. TB 8.4
6 Chris Boswell PIT vs. SEA 8.2
7 Cam Little JAC at CIN 8.2
8 Jake Bates DET vs. CHI 7.9
9 Harrison Butker KC vs. PHI 7.9
10 Jake Elliott PHI at KC 7.7
11 Chase McLaughlin TB at HOU 7.6
12 Evan McPherson CIN vs. JAC 7.6
13 Chad Ryland ARI vs. CAR 7.4
14 Will Reichard MIN vs. ATL 7.4
15 Matt Gay WAS at GB 7.3
16 Matt Prater BUF at NYJ 7.3
17 Brandon McManus GB vs. WAS 7.3
18 Younghoe Koo ATL at MIN 7.2
19 Joshua Karty LAR at TEN 7.2
20 Daniel Carlson LV vs. LAC 7.1
21 Jason Myers SEA at PIT 7
22 Spencer Shrader IND vs. DEN 7
23 Cairo Santos CHI at DET 6.9
24 Andy Borregales NE at MIA 6.9
25 Graham Gano NYG at DAL 6.8
26 Riley Patterson MIA vs. NE 6.7
27 Blake Grupe NO vs. SF 6.7
28 Joey Slye TEN vs. LAR 6.5
29 Jake Moody FA 6.4
30 Eddy Pineiro SF at NO 6.4
31 Nick Folk NYJ vs. BUF 6.3
32 Ryan Fitzgerald CAR at ARI 5.6
33 Andre Szmyt CLE at BAL 0
34 Jason Sanders MIA vs. NE 0
35 Parker Romo ATL at MIN 0

Data provided by FantasyPros

Looking to get an edge in your Fantasy Football league in 2025? Find even more stats, tips and tricks right here:

Watch NFL on DIRECTV

You can watch every catch, fumble and touchdown of the 2025 NFL season and root for your fantasy squad on every drive with DIRECTV. Sign up today and get ready for every kickoff.

Shop Packages

Or, are you interested in a service that lets you access live sports, and only live sports, including ESPN Unlimited? Check out MySports Genre Pack from DIRECTV today. Try for free!

Get MySports

Frequently Asked Questions

What goes into Fantasy Football rankings?

Fantasy football rankings are usually an expert's assessment of the available players based on individual player performance and the matchup they'll be facing.

DIRECTV Insider brings you our views on what’s happening in streaming, t.v., movies and sports. Companies and persons mentioned are not necessarily associated with and do not necessarily endorse DIRECTV. We will disclose sponsored content on our site when we show it to you, and some of the links on the site may be ads or affiliate links which means DIRECTV may earn compensation from your purchases.

Share
Promo

More Like This

2025 MLB Home Run Leaders
Sports

2025 MLB Home Run Leaders

Fantasy Football Start ‘Em, Sit ‘Em: Week 1, 2025
Sports

Fantasy Football Start ‘Em, Sit ‘Em: Week 1, 2025

Best NFL Defenses in 2025-26: NFL Defense Rankings
Sports

Best NFL Defenses in 2025-26: NFL Defense Rankings

2025 NFL Payrolls: Which Teams Spend the Most?
Sports

2025 NFL Payrolls: Which Teams Spend the Most?

2025 WNBA Playoffs Guide: Who’s In & How to Watch
Sports

2025 WNBA Playoffs Guide: Who’s In & How to Watch