Wondering who to start or who to snag off the waiver wire in fantasy football this week? We’ve got up-to-date 2025 fantasy football rankings to help you optimize your roster(s) each week during the NFL Fantasy Football season!
Here are the current overall fantasy football rankings this week.
Jump to a position:
Quarterback | Running Back | Wide Receiver | Tight End | Defense/ST | Kicker
Fantasy Football Rankings – Week 2, 2025 (PPR)
Here are the full, current 2025 fantasy football rankings for Week 2, 2025 in PPR (point per reception) leagues.
Week 2 Quarterback Rankings
|Rank
|Player
|Team
|Opponent
|Projected Fantasy Points
|1
|Josh Allen
|BUF
|at NYJ
|23.7
|2
|Lamar Jackson
|BAL
|vs. CLE
|22.5
|3
|Jalen Hurts
|PHI
|at KC
|21.9
|4
|Joe Burrow
|CIN
|vs. JAC
|21.1
|5
|Jayden Daniels
|WAS
|at GB
|20.2
|6
|Justin Herbert
|LAC
|at LV
|19.7
|7
|Justin Fields
|NYJ
|vs. BUF
|19.3
|8
|Kyler Murray
|ARI
|vs. CAR
|18.8
|9
|Patrick Mahomes II
|KC
|vs. PHI
|18.5
|10
|Drake Maye
|NE
|at MIA
|18.4
|11
|Baker Mayfield
|TB
|at HOU
|18.2
|12
|Dak Prescott
|DAL
|vs. NYG
|18.1
|13
|Trevor Lawrence
|JAC
|at CIN
|18
|14
|Bo Nix
|DEN
|at IND
|17.9
|15
|Jordan Love
|GB
|vs. WAS
|17.8
|16
|J.J. McCarthy
|MIN
|vs. ATL
|17.7
|17
|Caleb Williams
|CHI
|at DET
|17.5
|18
|Jared Goff
|DET
|vs. CHI
|17.3
|19
|Brock Purdy
|SF
|at NO
|17
|20
|Michael Penix Jr.
|ATL
|at MIN
|16.8
|21
|C.J. Stroud
|HOU
|vs. TB
|16.6
|22
|Geno Smith
|LV
|vs. LAC
|16.5
|23
|Aaron Rodgers
|PIT
|vs. SEA
|16.3
|24
|Daniel Jones
|IND
|vs. DEN
|16
|25
|Matthew Stafford
|LAR
|at TEN
|15.6
|26
|Bryce Young
|CAR
|at ARI
|15.3
|27
|Tua Tagovailoa
|MIA
|vs. NE
|14.9
|28
|Joe Flacco
|CLE
|at BAL
|14.5
|29
|Sam Darnold
|SEA
|at PIT
|14.2
|30
|Cam Ward
|TEN
|vs. LAR
|13.7
|31
|Russell Wilson
|NYG
|at DAL
|12.5
|32
|Spencer Rattler
|NO
|vs. SF
|11.5
|33
|Jaxson Dart
|NYG
|at DAL
|8.7
|34
|Jalen Milroe
|SEA
|at PIT
|1.4
|35
|Anthony Richardson Sr.
|IND
|vs. DEN
|1.3
|36
|Mac Jones
|SF
|at NO
|0.5
|37
|Tyler Shough
|NO
|vs. SF
|0.5
|38
|Jimmy Garoppolo
|LAR
|at TEN
|0.5
|39
|Zach Wilson
|MIA
|vs. NE
|0.5
|40
|Kirk Cousins
|ATL
|at MIN
|0.5
|41
|Joe Milton III
|DAL
|vs. NYG
|0.5
|42
|Malik Willis
|GB
|vs. WAS
|0.5
|43
|Jake Browning
|CIN
|vs. JAC
|0.5
|44
|Marcus Mariota
|WAS
|at GB
|0.5
|45
|Dillon Gabriel
|CLE
|at BAL
|0.5
|46
|Mason Rudolph
|PIT
|vs. SEA
|0.5
|47
|Tyrod Taylor
|NYJ
|vs. BUF
|0.4
|48
|Cooper Rush
|BAL
|vs. CLE
|0.4
|49
|Jarrett Stidham
|DEN
|at IND
|0.4
|50
|Kenny Pickett
|LV
|vs. LAC
|0.4
Week 2 Running Back Rankings
|Rank
|Player
|Team
|Opponent
|Projected Fantasy Points
|1
|Christian McCaffrey
|SF
|at NO
|20
|2
|Bijan Robinson
|ATL
|at MIN
|19.1
|3
|Derrick Henry
|BAL
|vs. CLE
|18.3
|4
|Jahmyr Gibbs
|DET
|vs. CHI
|18
|5
|Chase Brown
|CIN
|vs. JAC
|18
|6
|Saquon Barkley
|PHI
|at KC
|17.9
|7
|Josh Jacobs
|GB
|vs. WAS
|17.4
|8
|James Conner
|ARI
|vs. CAR
|17.1
|9
|Bucky Irving
|TB
|at HOU
|16.7
|10
|Ashton Jeanty
|LV
|vs. LAC
|16.1
|11
|Kyren Williams
|LAR
|at TEN
|15.8
|12
|De’Von Achane
|MIA
|vs. NE
|15.6
|13
|Breece Hall
|NYJ
|vs. BUF
|15.1
|14
|Jonathan Taylor
|IND
|vs. DEN
|14.9
|15
|James Cook
|BUF
|at NYJ
|14.7
|16
|Travis Etienne Jr.
|JAC
|at CIN
|14.4
|17
|Alvin Kamara
|NO
|vs. SF
|14.3
|18
|Chuba Hubbard
|CAR
|at ARI
|14.2
|19
|Omarion Hampton
|LAC
|at LV
|13.9
|20
|Tony Pollard
|TEN
|vs. LAR
|13.7
|21
|D’Andre Swift
|CHI
|at DET
|13.1
|22
|Javonte Williams
|DAL
|vs. NYG
|13
|23
|TreVeyon Henderson
|NE
|at MIA
|13
|24
|Kenneth Walker III
|SEA
|at PIT
|13
|25
|Jaylen Warren
|PIT
|vs. SEA
|12.6
|26
|David Montgomery
|DET
|vs. CHI
|12.6
|27
|J.K. Dobbins
|DEN
|at IND
|11.3
|28
|Aaron Jones Sr.
|MIN
|vs. ATL
|11.2
|29
|Jacory Croskey-Merritt
|WAS
|at GB
|11
|30
|Zach Charbonnet
|SEA
|at PIT
|10.9
|31
|Isiah Pacheco
|KC
|vs. PHI
|10.9
|32
|Tyrone Tracy Jr.
|NYG
|at DAL
|10.8
|33
|Jordan Mason
|MIN
|vs. ATL
|10.5
|34
|Austin Ekeler
|WAS
|at GB
|10
|35
|RJ Harvey
|DEN
|at IND
|9.5
|36
|Dylan Sampson
|CLE
|at BAL
|9.1
|37
|Nick Chubb
|HOU
|vs. TB
|9.1
|38
|Rhamondre Stevenson
|NE
|at MIA
|8.8
|39
|Trey Benson
|ARI
|vs. CAR
|8.8
|40
|Rachaad White
|TB
|at HOU
|8.1
|41
|Braelon Allen
|NYJ
|vs. BUF
|7.7
|42
|Jerome Ford
|CLE
|at BAL
|7.1
|43
|Rico Dowdle
|CAR
|at ARI
|6.9
|44
|Tyler Allgeier
|ATL
|at MIN
|6.5
|45
|Brian Robinson Jr.
|SF
|at NO
|6.5
|46
|Najee Harris
|LAC
|at LV
|6.2
|47
|Cam Skattebo
|NYG
|at DAL
|5.9
|48
|Kareem Hunt
|KC
|vs. PHI
|5.9
|49
|Kenneth Gainwell
|PIT
|vs. SEA
|5.8
|50
|Bhayshul Tuten
|JAC
|at CIN
|5.7
|51
|Tank Bigsby
|PHI
|at KC
|5.5
|52
|Kaleb Johnson
|PIT
|vs. SEA
|5.2
|53
|Ray Davis
|BUF
|at NYJ
|4.9
|54
|Miles Sanders
|DAL
|vs. NYG
|4.8
|55
|Ollie Gordon II
|MIA
|vs. NE
|4.8
|56
|DJ Giddens
|IND
|vs. DEN
|4.6
|57
|Woody Marks
|HOU
|vs. TB
|4.5
|58
|Ty Johnson
|BUF
|at NYJ
|4.5
|59
|Kendre Miller
|NO
|vs. SF
|4.1
|60
|Justice Hill
|BAL
|vs. CLE
|3.8
|61
|Blake Corum
|LAR
|at TEN
|3.7
|62
|A.J. Dillon
|PHI
|at KC
|3.6
|63
|Quinshon Judkins
|CLE
|at BAL
|3.5
|64
|Dameon Pierce
|HOU
|vs. TB
|3.5
|65
|Chris Rodriguez Jr.
|WAS
|at GB
|3.2
|66
|Kyle Monangai
|CHI
|at DET
|3.1
|67
|Isaiah Davis
|NYJ
|vs. BUF
|3.1
|68
|Will Shipley
|PHI
|at KC
|3.1
|69
|Samaje Perine
|CIN
|vs. JAC
|3
|70
|Devin Singletary
|NYG
|at DAL
|3
|71
|Jeremy McNichols
|WAS
|at GB
|3
|72
|Brashard Smith
|KC
|vs. PHI
|2.8
|73
|Raheim Sanders
|CLE
|at BAL
|2.7
|74
|Kyle Juszczyk
|SF
|at NO
|2.6
|75
|Emanuel Wilson
|GB
|vs. WAS
|2.5
|76
|Jaydon Blue
|DAL
|vs. NYG
|2.5
|77
|Roschon Johnson
|CHI
|at DET
|2.5
|78
|Julius Chestnut
|TEN
|vs. LAR
|2.1
|79
|Zamir White
|LV
|vs. LAC
|2
|80
|Sean Tucker
|TB
|at HOU
|2
|81
|Tahj Brooks
|CIN
|vs. JAC
|1.9
|82
|Antonio Gibson
|NE
|at MIA
|1.7
|83
|Devin Neal
|NO
|vs. SF
|1.6
|84
|LeQuint Allen Jr.
|JAC
|at CIN
|1.5
|85
|Chris Brooks
|GB
|vs. WAS
|1.5
|86
|Dare Ogunbowale
|HOU
|vs. TB
|1.5
|87
|Trevor Etienne
|CAR
|at ARI
|1.4
|88
|Tyler Badie
|DEN
|at IND
|1.4
|89
|Isaac Guerendo
|SF
|at NO
|1
|90
|Jaleel McLaughlin
|DEN
|at IND
|1
|91
|Raheem Mostert
|LV
|vs. LAC
|1
|92
|Jarquez Hunter
|LAR
|at TEN
|1
|93
|Jaylen Wright
|MIA
|vs. NE
|0.9
|94
|Keaton Mitchell
|BAL
|vs. CLE
|0.9
|95
|Ty Chandler
|MIN
|vs. ATL
|0.8
|96
|Elijah Mitchell
|KC
|vs. PHI
|0.8
|97
|Jordan James
|SF
|at NO
|0.8
|98
|Emari Demercado
|ARI
|vs. CAR
|0.8
|99
|Kimani Vidal
|LAC
|at LV
|0.8
|100
|Audric Estime
|PHI
|at KC
|0.7
Week 2 Wide Receiver Rankings
|Rank
|Player
|Team
|Opponent
|Projected Fantasy Points
|1
|Ja’Marr Chase
|CIN
|vs. JAC
|20.2
|2
|CeeDee Lamb
|DAL
|vs. NYG
|20.1
|3
|Justin Jefferson
|MIN
|vs. ATL
|19.8
|4
|Malik Nabers
|NYG
|at DAL
|19.6
|5
|Amon-Ra St. Brown
|DET
|vs. CHI
|19.3
|6
|Brian Thomas Jr.
|JAC
|at CIN
|17.1
|7
|Nico Collins
|HOU
|vs. TB
|17.1
|8
|Puka Nacua
|LAR
|at TEN
|16.4
|9
|Jaxon Smith-Njigba
|SEA
|at PIT
|15.5
|10
|Ladd McConkey
|LAC
|at LV
|15.4
|11
|Garrett Wilson
|NYJ
|vs. BUF
|15
|12
|Drake London
|ATL
|at MIN
|14.7
|13
|Marvin Harrison Jr.
|ARI
|vs. CAR
|14.4
|14
|A.J. Brown
|PHI
|at KC
|14.4
|15
|Tee Higgins
|CIN
|vs. JAC
|14.2
|16
|Mike Evans
|TB
|at HOU
|14.2
|17
|Courtland Sutton
|DEN
|at IND
|14.2
|18
|DK Metcalf
|PIT
|vs. SEA
|14.2
|19
|Emeka Egbuka
|TB
|at HOU
|14.1
|20
|Davante Adams
|LAR
|at TEN
|14.1
|21
|Zay Flowers
|BAL
|vs. CLE
|14.1
|22
|Tetairoa McMillan
|CAR
|at ARI
|13.8
|23
|Terry McLaurin
|WAS
|at GB
|13.7
|24
|DJ Moore
|CHI
|at DET
|13.7
|25
|DeVonta Smith
|PHI
|at KC
|13.3
|26
|Tyreek Hill
|MIA
|vs. NE
|13.1
|27
|Ricky Pearsall
|SF
|at NO
|12.9
|28
|Travis Hunter
|JAC
|at CIN
|12.8
|29
|Jakobi Meyers
|LV
|vs. LAC
|12.8
|30
|Jerry Jeudy
|CLE
|at BAL
|12.5
|31
|George Pickens
|DAL
|vs. NYG
|12.4
|32
|Marquise Brown
|KC
|vs. PHI
|12.3
|33
|Rome Odunze
|CHI
|at DET
|12.2
|34
|Chris Olave
|NO
|vs. SF
|12.1
|35
|Deebo Samuel Sr.
|WAS
|at GB
|12.1
|36
|Jameson Williams
|DET
|vs. CHI
|12
|37
|Calvin Ridley
|TEN
|vs. LAR
|12
|38
|Stefon Diggs
|NE
|at MIA
|11.7
|39
|Khalil Shakir
|BUF
|at NYJ
|11.6
|40
|Keenan Allen
|LAC
|at LV
|11.5
|41
|Jaylen Waddle
|MIA
|vs. NE
|11.3
|42
|Michael Pittman Jr.
|IND
|vs. DEN
|11.1
|43
|Keon Coleman
|BUF
|at NYJ
|10.8
|44
|Cedric Tillman
|CLE
|at BAL
|10.8
|45
|Matthew Golden
|GB
|vs. WAS
|10.6
|46
|Quentin Johnston
|LAC
|at LV
|10.5
|47
|Jayden Reed
|GB
|vs. WAS
|10.1
|48
|DeMario Douglas
|NE
|at MIA
|10
|49
|Josh Downs
|IND
|vs. DEN
|9.8
|50
|Cooper Kupp
|SEA
|at PIT
|9.6
|51
|Wan’Dale Robinson
|NYG
|at DAL
|9.6
|52
|Rashid Shaheed
|NO
|vs. SF
|9.5
|53
|Adam Thielen
|MIN
|vs. ATL
|9.3
|54
|Romeo Doubs
|GB
|vs. WAS
|9.2
|55
|Jauan Jennings
|SF
|at NO
|9.2
|56
|Rashod Bateman
|BAL
|vs. CLE
|9.1
|57
|Kayshon Boutte
|NE
|at MIA
|9.1
|58
|Marvin Mims Jr.
|DEN
|at IND
|9
|59
|Joshua Palmer
|BUF
|at NYJ
|8.9
|60
|Xavier Legette
|CAR
|at ARI
|8.8
|61
|Jayden Higgins
|HOU
|vs. TB
|8.8
|62
|Alec Pierce
|IND
|vs. DEN
|8.7
|63
|Dyami Brown
|JAC
|at CIN
|8.5
|64
|Dontayvion Wicks
|GB
|vs. WAS
|8.3
|65
|Darnell Mooney
|ATL
|at MIN
|8.3
|66
|Luther Burden III
|CHI
|at DET
|8.2
|67
|Calvin Austin III
|PIT
|vs. SEA
|8.1
|68
|Andrei Iosivas
|CIN
|vs. JAC
|8
|69
|Jalen Nailor
|MIN
|vs. ATL
|7.9
|70
|Elic Ayomanor
|TEN
|vs. LAR
|7.7
|71
|DeAndre Hopkins
|BAL
|vs. CLE
|7.5
|72
|Ray-Ray McCloud III
|ATL
|at MIN
|7.4
|73
|Troy Franklin
|DEN
|at IND
|7
|74
|Tre Tucker
|LV
|vs. LAC
|6.6
|75
|Christian Kirk
|HOU
|vs. TB
|6.3
|76
|JuJu Smith-Schuster
|KC
|vs. PHI
|6.3
|77
|Dont’e Thornton Jr.
|LV
|vs. LAC
|6.2
|78
|Pat Bryant
|DEN
|at IND
|6.1
|79
|Isaac TeSlaa
|DET
|vs. CHI
|6.1
|80
|Michael Wilson
|ARI
|vs. CAR
|6.1
|81
|Darius Slayton
|NYG
|at DAL
|6
|82
|Tyquan Thornton
|KC
|vs. PHI
|5.9
|83
|Sterling Shepard
|TB
|at HOU
|5.9
|84
|Malik Washington
|MIA
|vs. NE
|5.8
|85
|Xavier Hutchinson
|HOU
|vs. TB
|5.7
|86
|Tyler Lockett
|TEN
|vs. LAR
|5.7
|87
|KaVontae Turpin
|DAL
|vs. NYG
|5.6
|88
|Brandin Cooks
|NO
|vs. SF
|5.4
|89
|Olamide Zaccheaus
|CHI
|at DET
|5.2
|90
|Tory Horton
|SEA
|at PIT
|5.2
|91
|Adonai Mitchell
|IND
|vs. DEN
|5.1
|92
|Tutu Atwell
|LAR
|at TEN
|5
|93
|Nick Westbrook-Ikhine
|MIA
|vs. NE
|4.9
|94
|Jaylin Noel
|HOU
|vs. TB
|4.9
|95
|Josh Reynolds
|NYJ
|vs. BUF
|4.6
|96
|Noah Brown
|WAS
|at GB
|4.3
|97
|Jahan Dotson
|PHI
|at KC
|4.1
|98
|Xavier Worthy
|KC
|vs. PHI
|4
|99
|Ben Skowronek
|PIT
|vs. SEA
|3.9
|100
|Tre’ Harris
|LAC
|at LV
|3.8
|101
|Jalen Tolbert
|DAL
|vs. NYG
|3.7
|102
|Casey Washington
|ATL
|at MIN
|3.6
|103
|Roman Wilson
|PIT
|vs. SEA
|3.4
|104
|Devaughn Vele
|NO
|vs. SF
|3.3
|105
|Jalen Royals
|KC
|vs. PHI
|3.3
|106
|Kyle Williams
|NE
|at MIA
|3.2
|107
|Jack Bech
|LV
|vs. LAC
|3.2
|108
|Marquez Valdes-Scantling
|SF
|at NO
|3
|109
|Xavier Smith
|LAR
|at TEN
|3
|110
|Tre Turner
|FA
|–
|3
|111
|Hunter Renfrow
|CAR
|at ARI
|3
|112
|Jaylin Lane
|WAS
|at GB
|3
|113
|Zay Jones
|ARI
|vs. CAR
|2.7
|114
|Mack Hollins
|NE
|at MIA
|2.7
|115
|Isaiah Bond
|CLE
|at BAL
|2.6
|116
|Jordan Whittington
|LAR
|at TEN
|2.5
|117
|Kalif Raymond
|DET
|vs. CHI
|2.4
|118
|Russell Gage Jr.
|SF
|at NO
|2.1
|119
|Greg Dortch
|ARI
|vs. CAR
|2
|120
|Elijah Moore
|BUF
|at NYJ
|2
|121
|KeAndre Lambert-Smith
|LAC
|at LV
|2
|122
|Jamari Thrash
|CLE
|at BAL
|1.9
|123
|Tyler Johnson
|NYJ
|vs. BUF
|1.7
|124
|Kendrick Bourne
|SF
|at NO
|1.5
|125
|Parker Washington
|JAC
|at CIN
|1.3
Week 2 Tight End Rankings
|Rank
|Player
|Team
|Opponent
|Projected Fantasy Points
|1
|Trey McBride
|ARI
|vs. CAR
|15.4
|2
|Sam LaPorta
|DET
|vs. CHI
|15.3
|3
|Tyler Warren
|IND
|vs. DEN
|11.5
|4
|Travis Kelce
|KC
|vs. PHI
|11.2
|5
|Brock Bowers
|LV
|vs. LAC
|11.2
|6
|T.J. Hockenson
|MIN
|vs. ATL
|10.4
|7
|Tucker Kraft
|GB
|vs. WAS
|10.1
|8
|Mark Andrews
|BAL
|vs. CLE
|9.8
|9
|David Njoku
|CLE
|at BAL
|9.7
|10
|Jake Ferguson
|DAL
|vs. NYG
|9.6
|11
|Kyle Pitts Sr.
|ATL
|at MIN
|9.5
|12
|Dallas Goedert
|PHI
|at KC
|9.5
|13
|Brenton Strange
|JAC
|at CIN
|9.2
|14
|Hunter Henry
|NE
|at MIA
|9.1
|15
|Dalton Kincaid
|BUF
|at NYJ
|8.8
|16
|Zach Ertz
|WAS
|at GB
|8.5
|17
|Harold Fannin Jr.
|CLE
|at BAL
|8.3
|18
|Juwan Johnson
|NO
|vs. SF
|7.9
|19
|Evan Engram
|DEN
|at IND
|7.8
|20
|Colston Loveland
|CHI
|at DET
|7.7
|21
|Chig Okonkwo
|TEN
|vs. LAR
|7.6
|22
|Jonnu Smith
|PIT
|vs. SEA
|7.6
|23
|Ja’Tavion Sanders
|CAR
|at ARI
|7.5
|24
|Cade Otton
|TB
|at HOU
|7.1
|25
|Pat Freiermuth
|PIT
|vs. SEA
|6.9
|26
|Mike Gesicki
|CIN
|vs. JAC
|6.6
|27
|Dalton Schultz
|HOU
|vs. TB
|6.5
|28
|Theo Johnson
|NYG
|at DAL
|6.4
|29
|Noah Fant
|CIN
|vs. JAC
|6.3
|30
|Jake Tonges
|SF
|at NO
|6.2
|31
|Mason Taylor
|NYJ
|vs. BUF
|6.1
|32
|Tyler Conklin
|LAC
|at LV
|6
|33
|Elijah Arroyo
|SEA
|at PIT
|5.8
|34
|Hunter Long
|JAC
|at CIN
|5.5
|35
|Cole Kmet
|CHI
|at DET
|5.5
|36
|Davis Allen
|LAR
|at TEN
|5.4
|37
|Michael Mayer
|LV
|vs. LAC
|5.2
|38
|AJ Barner
|SEA
|at PIT
|5
|39
|Will Dissly
|LAC
|at LV
|5
|40
|Noah Gray
|KC
|vs. PHI
|4.6
|41
|Tyler Higbee
|LAR
|at TEN
|4.5
|42
|Dawson Knox
|BUF
|at NYJ
|3.7
|43
|Austin Hooper
|NE
|at MIA
|3.6
|44
|Gunnar Helm
|TEN
|vs. LAR
|3.5
|45
|Tanner Conner
|MIA
|vs. NE
|3.3
|46
|Luke Farrell
|SF
|at NO
|3.3
|47
|Tommy Tremble
|CAR
|at ARI
|3.1
|48
|Cade Stover
|HOU
|vs. TB
|3
|49
|Jeremy Ruckert
|NYJ
|vs. BUF
|2.8
|50
|Adam Trautman
|DEN
|at IND
|2.7
Week 2 Defense/Special Teams (DST) Rankings
|Rank
|Team
|Opponent
|Projected Fantasy Points
|1
|Denver Broncos
|at IND
|9.2
|2
|Los Angeles Rams
|at TEN
|8.7
|3
|Baltimore Ravens
|vs. CLE
|8.2
|4
|San Francisco 49ers
|at NO
|7.9
|5
|Arizona Cardinals
|vs. CAR
|7.8
|6
|Pittsburgh Steelers
|vs. SEA
|7.7
|7
|Minnesota Vikings
|vs. ATL
|7.4
|8
|Philadelphia Eagles
|at KC
|7.2
|9
|Detroit Lions
|vs. CHI
|7.2
|10
|New England Patriots
|at MIA
|7.1
|11
|Green Bay Packers
|vs. WAS
|7.1
|12
|Dallas Cowboys
|vs. NYG
|7
|13
|Houston Texans
|vs. TB
|7
|14
|Buffalo Bills
|at NYJ
|6.9
|15
|Seattle Seahawks
|at PIT
|6.8
|16
|Tampa Bay Buccaneers
|at HOU
|6.6
|17
|Los Angeles Chargers
|at LV
|6.6
|18
|Cincinnati Bengals
|vs. JAC
|6.5
|19
|Washington Commanders
|at GB
|6.2
|20
|Chicago Bears
|at DET
|6.1
|21
|New York Giants
|at DAL
|6.1
|22
|Kansas City Chiefs
|vs. PHI
|6
|23
|Indianapolis Colts
|vs. DEN
|5.9
|24
|Tennessee Titans
|vs. LAR
|5.9
|25
|Miami Dolphins
|vs. NE
|5.7
|26
|Atlanta Falcons
|at MIN
|5.5
|27
|Las Vegas Raiders
|vs. LAC
|5.2
|28
|New York Jets
|vs. BUF
|5
|29
|New Orleans Saints
|vs. SF
|4.9
|30
|Jacksonville Jaguars
|at CIN
|4.7
|31
|Carolina Panthers
|at ARI
|4.7
|32
|Cleveland Browns
|at BAL
|4.6
Week 2 Kicker Rankings
|Rank
|Player
|Team
|Opponent
|Projected Fantasy Points
|1
|Brandon Aubrey
|DAL
|vs. NYG
|8.9
|2
|Cameron Dicker
|LAC
|at LV
|8.5
|3
|Tyler Loop
|BAL
|vs. CLE
|8.4
|4
|Wil Lutz
|DEN
|at IND
|8.4
|5
|Ka’imi Fairbairn
|HOU
|vs. TB
|8.4
|6
|Chris Boswell
|PIT
|vs. SEA
|8.2
|7
|Cam Little
|JAC
|at CIN
|8.2
|8
|Jake Bates
|DET
|vs. CHI
|7.9
|9
|Harrison Butker
|KC
|vs. PHI
|7.9
|10
|Jake Elliott
|PHI
|at KC
|7.7
|11
|Chase McLaughlin
|TB
|at HOU
|7.6
|12
|Evan McPherson
|CIN
|vs. JAC
|7.6
|13
|Chad Ryland
|ARI
|vs. CAR
|7.4
|14
|Will Reichard
|MIN
|vs. ATL
|7.4
|15
|Matt Gay
|WAS
|at GB
|7.3
|16
|Matt Prater
|BUF
|at NYJ
|7.3
|17
|Brandon McManus
|GB
|vs. WAS
|7.3
|18
|Younghoe Koo
|ATL
|at MIN
|7.2
|19
|Joshua Karty
|LAR
|at TEN
|7.2
|20
|Daniel Carlson
|LV
|vs. LAC
|7.1
|21
|Jason Myers
|SEA
|at PIT
|7
|22
|Spencer Shrader
|IND
|vs. DEN
|7
|23
|Cairo Santos
|CHI
|at DET
|6.9
|24
|Andy Borregales
|NE
|at MIA
|6.9
|25
|Graham Gano
|NYG
|at DAL
|6.8
|26
|Riley Patterson
|MIA
|vs. NE
|6.7
|27
|Blake Grupe
|NO
|vs. SF
|6.7
|28
|Joey Slye
|TEN
|vs. LAR
|6.5
|29
|Jake Moody
|FA
|–
|6.4
|30
|Eddy Pineiro
|SF
|at NO
|6.4
|31
|Nick Folk
|NYJ
|vs. BUF
|6.3
|32
|Ryan Fitzgerald
|CAR
|at ARI
|5.6
|33
|Andre Szmyt
|CLE
|at BAL
|0
|34
|Jason Sanders
|MIA
|vs. NE
|0
|35
|Parker Romo
|ATL
|at MIN
|0
Data provided by FantasyPros
Frequently Asked Questions
What goes into Fantasy Football rankings?
Fantasy football rankings are usually an expert's assessment of the available players based on individual player performance and the matchup they'll be facing.
