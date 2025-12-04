Stephany Abasali nos comparte su experiencia: No te pierdas Miss Venezuela 2025 por VePlus

Ya regresa una de las noches más celebradas en la televisión venezolana. El 72o concurso de Miss Venezuela se realizará el 4 de diciembre en el Centro Comercial Líder en Caracas, donde se reunirá la elegancia, una reñida competencia y el reconocimiento que ha hecho de Venezuela una institución en competencias internacionales de belleza.

Al final de la noche, Miss Venezuela 2024 Stephany Abasali de Anzoátegui, pasará la corona y el título para nombrar oficialmente a la Miss Venezuela 2025, la mujer que representará al país en el certamen de Miss Universe 2026. DIRECTV chated with her sobre el significado de este momento…

Cómo funciona el concurso de Miss Venezuela

Miss Venezuela es una competencia glamorosa que evalúa la gracia, el desempeño y el propósito en varias etapas. Aunque el formato exacto puede variar ligeramente de un año a otro, el certamen incluye estos elementos:

Candidatas y regiones

La competencia tradicionalmente incluye a un grupo de aproximadamente dos docenas de candidatas, cada una representando a un estado, región o territorio venezolano. Las delegadas pasan por meses de capacitación que las prepara para la gala final, desde cómo moverse por la pasarela y hablar en público hasta prepararse físicamente y realizar proyectos comunitarios.

Segmentos del concurso

Aunque los elementos evolucionan con el tiempo, la audiencia será testigo de los momentos tradicionales que definen a Miss Venezuela.

Presentación de apertura: Un espectáculo en grupo que presenta al grupo entero de finalistas.

Competencia en traje de baño: Se califica según la seguridad en sí mismas, la preparación física y la presencia en el escenario.

Competencia en traje de gala: Una demostración de elegancia, movimiento y estilo (con frecuencia un momento especial de la noche).

Entrevista: Una prueba de habilidades de comunicación, gracia y de la capacidad de contestar de forma bien pensada bajo presión.

Evaluación y selección

Los paneles de jueces usualmente incluyen exganadoras, figuras culturales y expertos en la industria de la belleza. Las calificaciones de cada segmento (junto con el trabajo de las delegadas durante la temporada) deciden quién avanza a los lugares finales. La ganadora recibe el título de Miss Universo Venezuela y avanza al certamen de Miss Universo el siguiente año.

Destacando a Stephany Abasali

Como representante de Anzoátegui, Stephany Abasali fue coronada como Miss Universo Venezuela 2024 gracias a una combinación persuasiva de su presencia refinada, inteligencia y facilidad en el escenario. Su reinado se ha definido por una presencia constante, solidas habilidades de comunicación y un instinto para conectar con audiencias en Venezuela y el extranjero.

En Miss Universo 2025, Stephany reflejó la misma compostura en el escenario global, demostrando un desempeño seguro y constante en todas las etapas de la competencia. Su carisma, fluidez y sentido de identidad personal fueron muy bien recibidos, y le ayudaron a conseguir un lugar como segunda finalista. Fue un resultado que reafirmó la reputación de Venezuela como uno de los países más formidables en los concursos de belleza internacionales.

Ahora, justo antes de coronar a su sucesora, Stephany reflexiona sobre su experiencia, una perspectiva personal sobre la preparación para el concurso, y sus esperanzas para la próxima mujer que usará la banda venezolana en el escenario de Miss Universo.

DIRECTV: Empecemos con el inicio de tu reinado. Cuando primero bajaste del escenario después de la coronación, ¿cuál fue tu principal pensamiento o sentimiento?

Stephany: Al bajarme del escenario la noche en la que me coronaron Miss Universo Venezuela 2024, la emoción principal fue un profundo y abrumador sentimiento de responsabilidad. Más que alegría personal, sentí el peso de todo un país, su historia y sus sueños. El pensamiento principal: “Ahora, el verdadero trabajo empieza. Tengo un compromiso con Venezuela”. Encontré una calma que me dijo que estaba donde necesitaba estar exactamente, lista para desempeñar ese papel con gracia y madurez.

D: Los concursos de belleza requieren seguridad en una misma, disciplina y resiliencia. ¿Qué habilidad o actitud personal crees que aumentó más este año?

S: Sin lugar a duda, la habilidad que aumentó más fue la resiliencia con propósito. No es solo la habilidad de volver a levantarse, sino volver a levantarse con más claridad sobre por qué te estás esforzando. Hubo momentos de gran presión, pero aprendí a ver cada desafío no como un obstáculo, sino como una oportunidad de crecimiento. Esta actitud me permitió mantener la disciplina enfocada en el impacto, recordándome que cada paso y cada palabra míos trascendían mi propia ambición personal.

D: Miss Venezuela cuenta con un enorme legado histórico. ¿Con qué parte de ese legado te sentiste más conectada mientras usabas la corona?

S: La parte del legado con la cual me sentí más conectada es la de la voz y el empoderamiento femenino. Miss Venezuela no es solo un certamen de belleza; es una plataforma que históricamente ha proyectado a las mujeres venezolanas como líderes de opinión, empresarias y profesionales de alto nivel. Sentí el compromiso de honrar a aquellas que demostraron que la belleza solo es una entrada a una influencia mucho mayor, usando el título para amplificar mi mensaje de inclusión, educación, comunicación y oportunidad.

D: ¿Qué es una cosa sobre la preparación para el certamen que te gustaría que más personas entendieran o apreciaran, o de la cual las personas se sorprenderían?

S: Lo que quisiera que la gente entendiera más es la profundidad de la preparación intelectual y emocional. Va más allá de la pasarela, el maquillaje, vestido y peinado. Pasamos horas a diario con expertos en hablar públicamente, asuntos internacionales actuales, historia venezolana y desarrollo de proyectos sociales. A la gente le sorprendería saber la cantidad de lectura y análisis que hacemos. Es una formación intensiva de alto nivel para convertirnos en voceras eficaces y competentes a nivel global.

D: Si pudieras murmurarte unas palabras a ti misma la noche antes del concurso en 2024, ¿cuáles serían?

S: Me diría a mí misma: “Tu valor no depende de la corona; tu corona depende de tu valor inquebrantable”.

D: Los concursos de belleza evolucionan cada año. ¿Qué cambio o tendencia en Miss Venezuela te ha emocionado más?

S: Lo que más me emociona es el énfasis en la autenticidad y la inclusión de diversidad. Las candidatas ya no se sienten obligadas a encajar en un molde establecido. Se celebra la voz singular de cada mujer, junto con su carrera, su cuerpo tal y como es, y la historia de su vida. Esta franqueza es vital, ya que demuestra que la belleza venezolana es múltiple, real y profundamente humana, y concuerda con los valores del mundo moderno.

D: Cuando piensas en la mujer que usará ahora la corona, ¿cuál es una cualidad intangible que esperas traiga al papel que desempeñará?

S: Espero que mi sucesora traiga una empatía social genuina e inagotable. El carisma y la disciplina son importantes, pero la habilidad de conectar y usar su plataforma para ser un puente de esperanza es lo que realmente marca la diferencia.

D: Terminaste como segunda finalista en Miss Universo 2025; un logro increíble. ¿Qué parte de esa experiencia compartirás con la próxima Miss Venezuela para ayudarla a prepararse para el concurso internacional?

S: La lección principal que compartiré con la próxima Miss Venezuela es la importancia de la paz interior en medio del caos. Miss Universo es un remolino de eventos, entrevistas y presiones. Le aconsejaré que dedique un momento cada día, aunque sea breve, a centrarse en su “por qué” y recordar que su competidora principal es su propia duda. Debe viajar con la convicción calmada de que ha hecho todo lo posible y que ahora solo debe disfrutar del proceso, permitir que su luz venezolana brille sin reserva.

D: Mirando hacia el futuro, ¿cómo crees que tu experiencia como Miss Venezuela influirá en el siguiente capitulo de tu vida y carrera?

S: Mi experiencia como Miss Venezuela ha sido la universidad de la vida pública. Ha refinado mis habilidad de comunicación, me ha proporcionado una red global de contactos y, fundamentalmente, ha reafirmado mi propósito de servicio. En el próximo capítulo de mi carrera, ya sea en comunicaciones, empresas sociales o educación profesional, llevaré conmigo la disciplina, visión estrategia y responsabilidad de ser una voz para mi país.

Una breve historia de Miss Venezuela

Fundada a principios de los años 1950, Miss Venezuela ha crecido para convertirse en uno de los concursos de belleza más influyentes y vistos en el mundo. Reconocida por su valor de alta producción y programas de capacitación estrictos, la organización ha sido una institución cultural por mucho tiempo, produciendo ganadoras reconocidas y moldeando los estándares de concursos de belleza en toda América Latina.

Ganadoras venezolanas de Miss Universe

La historia de victorias venezolanas en el concurso de Miss Universo es legendaria. El concurso ha coronado a un impactante total de siete Miss Universos de Venezuela (solo por detrás de los Estados Unidos con nueve títulos).

Maritza Sayalero (Miss Universo 1979)

Irene Sáez (Miss Universo 1981)

Bárbara Palacios (Miss Universo 1986)

Alicia Machado (Miss Universo 1996)

Dayana Mendoza (Miss Universo 2008)

Stefanía Fernández (Miss Universo 2009) — quien marcó la única victoria repetida de un mismo país entre un año y otro

Gabriela Isler (Miss Universo 2013)

Estas victorias han desempeñado un papel principal en la reputación de Venezuela como potencia global en los certámenes de belleza.

