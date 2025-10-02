Desde impactantes noticieros hasta los dramas de época más vistos y comedias alternativas, la televisión en español es más vibrante que nunca—y está toda a un solo clic de distancia. Pero con tantas opciones, ¿cómo sabes qué programas están realmente cautivando a las mayores audiencias en este momento? Abajo, resumimos las noticias, talk shows y series de entretenimiento más populares que todos buscan.

¡Y la mejor parte es que ver el entretenimiento en español más buscado es muy fácil! Con el plan MiEspañol, único en su tipo, puedes elegir tu experiencia de TV y obtener una variedad de canales con la TV que más quieres—películas y programas populares, y más, todo en español.

Los noticieros y talk shows en español más populares

Primero, estos son los noticieros y talk shows más vistos en español.

‘Despierta América’

(Univision — De lunes a viernes a las 7 a.m. ET)

Despierta América es el programa matutino en español que ha estado transmitiéndose por Univision por más tiempo. Ofrece una dinámica combinación de noticias, entretenimiento, chismes sobre celebridades y segmentos sobre la moda, asegurando que los televidentes empiecen la mañana informados y energizados.

‘Noticiero Univision’

(Univision — De lunes a viernes a las 6:30 p.m. y 11:30 p.m. ET)

Noticiero Univision es el noticiero principal de Univision con noticias a nivel nacional, en el aire desde 1981 y conocido por su profunda cobertura de temas como inmigración, política y asuntos latinoamericanos.

‘Primer Impacto’

(Univision — De lunes a viernes a las 5 p.m. ET)

Primer Impacto es un noticiero dinámico en el aire desde 1994 y conocido por sus reportes sin filtros y con frecuencia impactantes—desde crimen y desastres naturales hasta chismes sobre celebridades e investigaciones del narcotráfico. Combina imágenes sensacionalistas con segmentos sobre el pronóstico del tiempo, deportes, entretenimiento y su distintivo “Secreto a voces”.

‘El Gordo y La Flaca’

(Univision — De lunes a viernes a las 4 p.m. ET)

El Gordo y la Flaca es el programa diario de chismes sobre celebridades y entretenimiento en Univision, con los anfitriones Raúl de Molina y Lili Estefan, quienes mezclan ocurrencias graciosas con entrevistas de las estrellas y reportajes sobre lo más reciente de la vida célebre latinoamericana y Hollywood.

‘La Mesa Caliente’

(Univision — De lunes a viernes a las 3 p.m. ET)

La Mesa Caliente es un talk show animado donde un atrevido panel femenino debate las noticias más candentes del día y temas de entretenimiento, acompañadas de celebridades y expertos que contribuyen a la conversación con perspectivas originales.

‘En Casa con Telemundo’

(Telemundo — De lunes a viernes a las 1 p.m. ET)

En Casa con Telemundo es un programa para toda la familia que se transmite por las tardes con la conducción de Aleyda Ortiz, Andrea Meza, Chiky Bombom, Irasema Torres y Carlos Adyan. Combina noticias de entretenimiento, exclusivas con celebridades, consejos de la moda y conversaciones inspiradoras para audiencias hispanas de todas las edades.

‘Al Rojo Vivo’

(Telemundo — De lunes a viernes a las 4 p.m. ET)

Al Rojo Vivo es el noticiero con reportajes innovadores de Telemundo. Mezcla noticias globales, entretenimiento, deportes y estilo de vida, respaldado por un equipo de corresponsales y contribuidores expertos.

‘Noticias Telemundo’

(Telemundo — De lunes a viernes a las 6 p.m. ET)

Noticias Telemundo es el noticiero principal de este canal, en el aire desde 1996, ofreciendo una cobertura en profundidad de noticias nacionales e internacionales para audiencias hispanas en Estados Unidos.

‘Noticias Telemundo Mediodía’

(Telemundo — 12:30 p.m. ET)

Noticias Telemundo Mediodía es el noticiero de mediodía en Telemundo, ofreciendo noticias oportunas sobre los titulares nacionales e internacionales, política e historias de interés humano para mantener a las audiencias hispanas informadas durante el día.

‘Noticias Telemundo en la noche’

(Telemundo — 11:30 p.m. ET)

Noticias Telemundo en la noche es el noticiero nocturno de Telemundo, para terminar el día con una cobertura integral de las últimas noticias, reportajes a fondo y análisis de las historias que moldean a Estados Unidos y América Latina.

Los programas más populares de la TV en español

Ahora examinemos los programas más populares de la TV en español—desde fascinantes programas de detectives y comedias para reírse en voz alta, hasta las telenovelas más sensuales (obviamente).

Como agua para chocolate

Como agua para chocolate es un drama original de HBO que revive la querida novela de Laura Esquivel con pasión y magia. Se centra en el amor prohibido de Tita y Pedro, frustrado por tradiciones familiares. Tita encuentra el poder cuando cocina, donde agrega sus emociones a cada platillo que prepara. Ambientada durante la Revolución Mexicana, la serie combina romance y realismo mágico, celebrando la cultura y resiliencia. Aclamado en Max, es un melodrama que celebra la tradición, la comida y el destino.

Velvet: El nuevo imperio

Velvet: El nuevo imperio (2025) es un drama de Telemundo inspirado por la querida serie española Velvet (2014) que continúa el legado de amor y glamour. Ambientado en Nueva York, sigue los pasos de Ana Velázquez (Samantha Siqueiros), una talentosa diseñadora mexicana criada en la casa de modas Velvet después de la muerte de su madre. Ana se enamora de Alberto Márquez (Yon González), el heredero, pero su amor enfrenta traicion y drama familiar. La serie combina la alta costura y el amor prohibido, y reimagina la versión original para una nueva era.

La promesa

La promesa, un emocionante drama español de época ambientado en 1913, sigue los pasos de Jana Expósito, una mujer joven que toma un puesto en el gran palacio del marqués de Luján después de salvarle la vida a Manuel, el hijo de la marquesa. Pero su verdadero propósito es otro: vengar la muerte de su madre y descubrir la suerte de su hermano desaparecido. Conforme Jana se guía por un mundo de aristócratas y sirvientes, se enreda en situaciones de romance, intriga y peligrosas luchas de poder. Ganadora del Premio Emmy Internacional a la Mejor Telenovela en 2024, La promesa ofrece un convincente combinación de misterio, pasión y drama histórico.

Nosotros los guapos

Preparate para reírte a carcajadas con Nosotros los guapos, una popular comedia mexicana con la actuación principal de Adrian Uribe y Ariel Miramontes. Le sigue los pasos a Albertano y El Vítor, dos hombres que sueñan con mejorar sus vidas. Aunque no son exactamente guapos, tradicionalmente hablando, creen firmemente que son irresistibles para el sexo opuesto. Sigue sus infortunios mientras hacen cosas absurdas para impresionar a las mujeres y mejorar su situación, riéndote durante todo el camino.

Vencer la culpa

Vencer la culpa (2023) es una emocionante drama que mantendrá tu atención de principio a fin. Sigue los pasos de cuatro mujeres de diferentes orígenes afectadas por la desaparición de una mujer joven. Esta serie explora la resiliencia, el perdón y la sanación, conforme los personajes se guían por pasados difíciles y futuros inciertos, haciendo de este drama un trayecto de esperanza inolvidable.

Lo que callamos las mujeres

Lo que callamos las mujeres es uno de los programas mexicanos de mayor duración, y a la vez uno de los más conmovedores. Cada episodio revela historias escondidas de mujeres mexicanas, abordando temas sensibles como la violencia doméstica, el suicidio y más. Este programa dramatiza las historias que recibe de la vida real, iluminando desafíos sociales con frecuencia innombrados. A pesar de abordar temas difíciles, los episodios terminan con recursos y poemas alentadores para animar a que se rompa el silencio.

Los Espookys

Los Espookys es una comedia divertida en español que mezcla el terror con el humor de formas muy inesperadas. La serie sigue a Renaldo (Bernardo Velasco), un fanático del terror que lanza un extraño negocio con sus amigos, proporcionando sustos para quien los necesite. Con humor surreal, aventuras espeluznantes y un toque de encanto acogedor, Los Espookys convierte lo misterioso en absurdo, ofreciendo una comedia inigualable ambientada en un mundo latinoamericano de ensueño donde lo extraño es perfectamente normal.

Enfermeras

Enfermeras te invita al mundo ajetreado de los hospitales públicos, a través de la perspectiva de enfermeras entregadas que mantienen todo funcionando bien. Conoce a María Clara Carvajal, interpretada por la talentosa Diana Hoyos, una líder fuerte y cariñosa que guía al equipo de cinco enfermeras conforme enfrentan los altibajos de su trabajo. Con una mezcla de romance, tensión y humanidad acogedora, Enfermeras ofrece un retrato íntimo del personal médico en primera línea y los lazos que los ayudan a superar hasta las circunstancias más abrumadoras.

El tiempo entre costuras

El tiempo entre costuras es un emocionante drama español ambientado en los tiempos tumultuosos de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. La serie sigue a Sira Quiroga, una joven costurera cuya vida cambia drásticamente debido al amor y la traición, dejándola abandona en Marruecos. Decidida a sobrevivir, se reinventa como una diseñadora talentosa de la alta costura y atraída hacia el peligroso mundo del espionaje. Esta aclamada serie teje con maestría el romance, el suspenso y la historia, ofreciendo una conmovedora historia de resiliencia y transformación.

A.mar, donde el amor teje sus redes

A.mar, donde el amor teje sus redes es una telenovela mexicana sobre el amor, el sacrificio y los lazos familiares basada en la popular teleserie chilena Amar profundo. La historia sigue los pasos de Estrella Contreras (Eva Cedeño), una madre soltera que regresa a su lugar de nacimiento para construir una mejor vida con su hija. Ahí conoce a un pescador viudo que está luchando para obtener la custodia de su propia hija. Su romance florece, pero las celosas exparejas y enemigos poderosos amenazan con separarlos. Con una combinación de pasión, intriga y desafíos junto al mar, A.mar, donde el amor teje sus redes teje una emocionante historia de dos padres que luchan por el amor y el futuro de sus familias.

Obtén el plan MiEspañol de DIRECTV

En este momento: Ahorra en grande, ¡con telenovelas, fútbol, comedias y más! ¡Obtén $5 de descuento en MiEspañol por los primeros 2 meses!

MiEspañol te ofrece más de 60 canales en español, además de ViX Premium con anuncios por solo $29.99/mes por los primeros 2 meses.

¡Empieza gratis hoy mismo!

MiEspañol – Crea la mejor variedad de contenido en español con DIRECTV

DIRECTV Insider brings you our views on what’s happening in streaming, t.v., movies and sports. Companies and persons mentioned are not necessarily associated with and do not necessarily endorse DIRECTV. We will disclose sponsored content on our site when we show it to you, and some of the links on the site may be ads or affiliate links which means DIRECTV may earn compensation from your purchases.