El plan MiEspañol de DIRECTV presente en la Baja Cup de SDFC v. Xolos

El martes, 16 de septiembre a las 7 PM hora del Pacífico, San Diego FC (SDFC) recibirá al Club Tijuana (Xolos) en el Estadio Snapdragon para un amistoso enfrentamiento anual como parte de una colaboración multianual entre ambos clubes.

Para celebrar el partido, al igual que el Día de la Independencia de México, DIRECTV transformará sus letreros en el estadio para destacar el plan MiEspañol.

Obtén más detalles sobre el plan MiEspañol, el próximo partido, ¡y más!

[Read about the game in English.]

MiEspañol es un plan que DIRECTV ha diseñado a tu medida dándote acceso a más de 60 canales en español y ViX Premium con anuncios, ESPN Deportes, FOX Deportes, TUDN, Universo, Telemundo y más. El plan incluye partidos de fútbol de 21 ligas en 16 países.

Diseñado para televidentes que prefieren contenido en español, el plan MiEspañol te ofrece tus canales de una manera práctica, eliminando lo innecesario —todo por $29.99 al mes (por los primeros dos meses) + impuesto, y sin contrato anual. Con MiEspañol puedes elegir tu experiencia de TV y acceder a la lista de los canales que más buscas—películas, programas populares, y más, todo en español.

¿De qué se trata la activación de MiEspañol en el estadio?

Como el socio oficial de la camiseta de SDFC, DIRECTV ya está presente en cada partido.

¿Qué será diferente esta vez? Durante el encuentro del 16 de septiembre, los aficionados podrán ver con sus propios ojos los letreros de MiEspañol en el estadio, ¡y en español! Todos los mensajes de DIRECTV que verán la noche del martes serán en su idioma, celebrando los canales en español incluidos en el plan MiEspañol.

Además, los aficionados que visiten la experiencia inmersiva de DIRECTV en el Fan Fest tendrán la oportunidad de participar en sorteos festivos, incluyendo de sombreros originales y una demostración del plan MiEspañol.

Avance del encuentro

En su primera ocasión, el encuentro amistoso ha sido nombrado la Baja Cup.

Según SDFC, “The partnership between SDFC and Xolos aims to celebrate the rich football culture of the bi-national region, uniting fans from both sides of the border with the match taking place in San Diego on Mexican Independence Day on September 16 2025.” El partido es parte de una serie de eventos organizados por SDFC y los Xolos que incluyen un proyecto de servicio comunitario y un torneo de fútbol juvenil.

En el fútbol, un “encuentro amistoso” se refiere a un partido de exhibición que no es parte de un torneo competitivo ni de una liga. Estos partidos tienen varios objetivos, específicamente ayudar a los equipos a prepararse para una próxima temporada o competencia, para experimentar con nuevas tácticas, mejorar la condición física de sus jugadores, e integrar a nuevos jugadores del equipo.

Así que, aunque este partido no influirá en la posición de los equipos en la liga, los aficionados igual serán testigos de una feroz competencia. SDFC está listo para enfrentar este encuentro amistoso con su alineación en gran condición, conforme los jugadores buscan mantener su intensidad antes del impulso final de la temporada regular. Este partido también servirá como una oportunidad para evaluar las tácticas en preparación para las eliminatorias de la MLS presentadas por DIRECTV.

Una celebración de fútbol y cultura

¡Ya se siente la emoción de la cuenta regresiva para la Baja Cup el 16 de septiembre! Este encuentro amistoso no es solo una oportunidad para que San Diego FC y el Club Tijuana demuestren sus habilidades, sino que también es una celebración de cultura, comunidad y el bello juego.

Los aficionados podrán disfrutar de una noche inolvidable llena de fútbol, sorteos y una experiencia inmersiva que celebrará la abundancia de contenido en español en DIRECTV. Así que agarra tu camiseta y toalla de rally, ¡y crea recuerdos bajo las luces del estadio!